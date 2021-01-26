Пострадавшей во время несанкционированной акции в Петербурге стало хуже

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Жительнице Ленинградской области Маргарите Юдиной, которая пострадала во время несогласованной акции 23 января в Петербурге, стало хуже. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов, представляющий ее интересы.

"Я приехал к ней вместе с юристом Валерией Ветошкиной, чтобы обсудить дальнейшее развитие дела, но ее состояние ухудшилось. Сейчас везу ее в больницу. По факту избиения женщины мы обратимся в СК с просьбой провести проверку действий полицейского", - сказал Смирнов.

Ранее женщина была выписана из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.