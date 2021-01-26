В Подмосковье на свалке произошел пожар

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Возгорание произошло на свалке на площади 300 кв. м на территории Подмосковья около столичного района Митино, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожарные тушат возгорание на подмосковной свалке около столичного Митино. Площадь тления составляет около 300 кв. м", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что угрозы людям нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, произошло возгорание несанкционированной свалки на территории земель лесного фонда в городском округе Красногорск вблизи Митинского кладбища. По факту пожара Красногорская прокуратура проводит проверку.

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