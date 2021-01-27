Суд в Петербурге отправил в СИЗО экс-сенатора Сабадаша по новому делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа и бизнесмена Александра Сабадаша, которого 25 января госпитализировали в зале суда. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд избрал заключение под стражу по 19 марта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что заседание суда было выездным и прошло в больнице. Арестовали Сабадаша по уголовному делу о крупном мошенничестве (статья 159 УК РФ). Следователи считают, что в 2013 году он похитил у банка "Таврический" 100 млн рублей. Дело было возбуждено 20 января.

Ранее Сабадаш был судим за мошенничество и отбывал наказание. Освободится он должен был в конце января, однако пока находился в колонии, стал фигурантом еще нескольких уголовных дел о крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ), а также в двух преступлениях по отмыванию денег (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ему уже предъявили обвинение в хищении более 458 млн рублей у банка "Таврический", а также в отмывании денег в сумме 189 млн рублей и 298 млн рублей.

В связи с этими делами суд 15 января заключил Сабадаша под домашний арест, при этом следователи настаивали на заключении его в СИЗО. На это решение была подана апелляция. Жалобу должны были рассмотреть в понедельник в городском суде Петербурга, однако во время заседания Сабадашу стало плохо и его госпитализировали.

С 2003 по 2006 годы Сабадаш был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, а впоследствии занялся бизнесом.