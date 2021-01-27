В Москве задержали третьего напавшего на правоохранителя на незаконной акции 23 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали таксиста Валерия Евсина, подозреваемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, с ним ведутся следственные действия.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), в столице задержан Евсин Валерий Александрович. Следственные органы в настоящее время его допрашивают", - сказал собеседник агентства.

Пресненский суд Москвы во вторник арестовал на два месяца другого напавшего на правоохранителя на несогласованной акции - Евгения Есенова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), он дал признательные показания.

Кроме того, был задержан водитель машины за наезд на полицейского в центре Москвы, который вез участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Людмилу Штейн. Сотрудник полиции пытался задержать Алехину и Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, он получил ушиб ноги. Инцидент произошел в Большом Афанасьевском переулке.

В Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.

В данную новость была внесена правка (01:50 мск) - уточняется имя задержанного в третьем абзаце