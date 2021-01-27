Полицейские задержали блогера по подозрению в нападении на машину ФСБ на акции в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полицейские задержали видеоблогера по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве, которая прошла 23 января. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве по подозрению в причастности к данному преступлению задержан блогер Константин Лакеев. В настоящее он доставлен в отдел полиции. Также там на допросе находятся еще около 10 блогеров, которые могли находиться вместе с ним на акции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Лакеев задержан в съемном доме в Новой Москве. Лакеев имеет более 810 тыс. подписчиков на своем канале в Tik-Tok.

23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Они также распылили в лицо водителю газовый баллончик. В результате у мужчины был поврежден глаз. По факту нападения на машину было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.

Несанкционированные акции прошли в разных регионах страны 23 января, несмотря не неоднократные предупреждения МВД и Генпрокуратуры об ответственности за участие в них.