Подозреваемый в нападении на полицейского на акции во Владивостоке пришел с повинной

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Один из двух подозреваемых в нападении на сотрудников полиции и ОМОН в ходе несанкционированных акций во Владивостоке явился в следственные органы с повинной, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

В субботу ведомство возбудило два уголовных дела из-за нападения на сотрудников ОМОН и полиции во время несанкционированной акции во Владивостоке. По одному из эпизодов подозреваемый был задержан, по второму разыскивался.

"Разыскиваемый подозреваемый пришел с повинной", - сообщили в ведомстве.

Несанкционированная акция прошла во Владивостоке 23 января . Митингующие собрались на центральной площади города и двинулись колонной по улицам. По данным властей, в митинге приняли участие около 300 человек, в шествии - до 500. В ходе него группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц города и перекрыла движение автотранспорта, по этому факту также возбуждено уголовное дело. В ходе акции сотрудники правоохранительных органов задержали в том числе 12 несовершеннолетних жителей Владивостока. По данным уполномоченного по правам ребенка в Приморье Ольги Романовой, после составления протоколов об административном правонарушении всех подростков отпустили.