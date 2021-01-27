Следствие попросит ареста блогера по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следствие будет добиваться ареста для видеоблогера Константина Лакеева, задержанного по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Лакеев задержан в порядке ст. 91 УПК РФ как подозреваемый в совершении преступления до избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал источник. Он добавил, что следователь может уже в среду выйти в суд с ходатайством об аресте Лакеева.

Лакеев имеет более 810 тыс. подписчиков на своем канале в TikTok. Вместе с ним были доставлены в полицию более 10 видеоблогеров, которые также могли участвовать в несогласованной акции.

23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Они также распылили в лицо водителю газовый баллончик. В результате у мужчины был поврежден глаз. По факту нападения на машину было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.

Несанкционированные акции прошли в разных регионах страны 23 января, несмотря не неоднократные предупреждения МВД и Генпрокуратуры об ответственности за участие в них.