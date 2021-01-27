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Полиция Москвы проводит проверку по заявлению о пропаже кубинского студента

Он проходит обучение в Российском технологическом университете МИРЭА

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кубинский студент уже месяц не выходит на связь с представителями посольства и университета, полиция проводит проверку. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился советник по образованию и науке посольства Кубы, который заявил, что с 30 декабря прошлого года нет связи с кубинским студентом Российского технологического университета МИРЭА", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что такое же заявление получено от начальника отдела по работе с иностранными студентами МИРЭА. Проводится проверка.

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