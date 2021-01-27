В Москве задержаны двое фигурантов дел о противоправных действиях на акции 23 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Еще двое участников несанкционированной акции в Москве 23 января задержаны за противоправные действия в рамках уголовных дел. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Задержаны еще двое участников несанкционированной акции в центре Москвы. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. В скором времени будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - сказала она.

Один из задержанных 23 января на Страстном бульваре во время незаконной акции несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. "Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину", - сказала она. По ее словам, второй задержанный - молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Иванова не привела фамилий задержанных. Но как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, напавший на сотрудника Росгвардии - это таксист Валерий Евсин, а за нападение на машину ФСБ задержан видеоблогер Константин Лакеев, у которого на канале в Tik-Tok насчитается более 810 тыс. подписчиков. Следствие будет добиваться его ареста.

Всего в Москве в рамках уголовных дел, возбужденных после акции, задержаны уже четыре человека, один из них арестован.

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