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Слесарь аэропорта Шереметьево задержан после шутки о взрывном устройстве

В результате обследования опасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ не было обнаружено

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали для дальнейшего разбирательства слесаря аэропорта Шереметьево, сообщившего о том, что у него находится взрывное устройство. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером в аэропорту Шереметьево при входе на перрон через один из КПП во время прохождения досмотра слесарь заявил инспектору службы безопасности, что у него находится взрывное устройство. Инспектор незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Работа КПП была приостановлена, место оцеплено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате обследования со специальной техникой ручной клади и одежды опасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ у слесаря обнаружено не было. При этом свои слова о взрывном устройстве мужчина объяснил неудачной шуткой. "На данный момент он задержан для дальнейшего разбирательства", - добавил источник.

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