В Можайске пятеро военнослужащих пострадали при обрушении крыши в части

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Крыша обрушилась в курилке автопарка в воинской части в Можайске, пострадали пятеро военнослужащих по контракту. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В курилке автопарка на территории воинской части в Можайске произошло обрушение крыши. Она упала на военнослужащих, которые там находились. В результате ЧП пострадали пятеро контрактников", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, по предварительным данным, у пострадавших множественные переломы, три человека находятся в тяжелом состоянии. "Крыша обрушилась из-за большого скопления снега на ней", - добавил он. В данный момент на месте работают экстренные службы и медики.

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