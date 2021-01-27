СК просит ограничить срок ознакомления с материалами дела Меня до 1 февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следствие просит ограничить в сроке ознакомления с материалами уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвиняемого в растрате 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

"Следствие просит ограничить нас в ознакомлении с материалами дела, установить срок до 1 февраля. Мы в кратчайшие сроки изучили 82 тома уголовного дела, сделали почти невозможное, изучали по два-три тома в день, каждый том [содержит] минимум 250 листов. Мень не единственный обвиняемый по делу, двум другим не ограничивают сроки, а они знакомились [с делом] почти девять месяцев, Мень же должен ознакомиться в 6-7 раз быстрее, чем другие обвиняемые", - сказал адвокат.

Всего в деле 112 томов, а также электронные носители и вещественные доказательства, пояснил защитник. "Мы планировали знакомиться еще месяц и будем в суде просить отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Кроме того, нам до сих пор не все материалы представили, а только 110 томов и ни одного электронного носителя информации", - добавил он.

По версии следствия, в начале 2011 года бенефициары группы компаний "Продо", располагая информацией о предстоящем предоставлении бюджетных кредитов субъектам РФ для частичного покрытия дефицитов бюджетов, объединились в группу для организации выделения Минфином РФ такого кредита правительству Ивановской области и последующего хищения его части. Эта группа, куда входили, по данным СК, Михаил Мень и Павел Коньков, запланировала перечислить средства из регионального бюджета в адрес ОАО "Ивановский бройлер", входящего в ГК "Продо".

Конькова задержали 31 мая 2019 года в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции. Ему было также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). На протяжении восьми месяцев с момента задержания Коньков находился в СИЗО. В марте 2020 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Мень был задержан 18 ноября 2020 года. Ему также инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ. По решению суда, ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.