Четверо военных получили незначительные травмы из-за обрушения навеса в части в Можайске

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Обрушение навеса произошло в военной части в Можайском районе Подмосковья, в результате четверо военнослужащих по контракту получили ссадины и ушибы. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"27 января 2021 года в результате обрушения части конструкции открытого навеса воинской части, дислоцированной в Можайском районе Подмосковья, незначительные травмы (ушибы, ссадины) получили четверо военнослужащих по контракту", - отметили в ЗВО.

Как уточнили в пресс-службе, угрозы жизни и здоровью военных нет. "Военнослужащие оперативно обследованы в лечебном учреждении, им оказана необходимая медицинская помощь", - подчеркнули в ЗВО.

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