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Еще один подозреваемый в избиении бойца ОМОН на акции 23 января в Москве признал вину

Следствие полагает, что Тимур Салихов во время участия в несанкционированном митинге несколько раз ударил бойца ОМОН

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Еще один подозреваемый в применении насилия к бойцу спецназа ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 23 января признал вину. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве по подозрению в насилии в отношении бойца ОМОН (ч. 1 ст. 318 УК) задержан Тимур Салихов, 1984 года рождения. Он признал вину в инкриминируемом преступлении и полностью раскаялся. Следствие полагает, что 23 января на Страстном бульваре Салихов во время участия в несанкционированном митинге несколько раз ударил бойца ОМОН в голову и туловище", - сказал источник.

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