Полиция изъяла 13 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в поселке Павлово в Ленинградской области подпольную лабораторию по производству наркотиков и изъяли из нее 13 кг запрещенных веществ. Как сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области, в лаборатории также задержаны два человека, возбуждено уголовное дело.

"В ходе проведения обыска в лаборатории сотрудниками полиции было обнаружено и изъято порядка 12 килограммов амфетамина, а также свыше килограмма смеси, содержащей мефедрон, часть из которой была расфасована в пакет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

В лаборатории также находились двое мужчин, которые занимались производством наркотиков. Они были задержаны, полиция выяснила, что ранее они уже привлекались к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, в лаборатории также нашли оборудование и реактивы для производства наркотиков. По данным полиции, наркотики передавали покупателям через тайники, адреса которых продавали в даркнете. Дом, в котором находилась лаборатория, был арендован задержанными.