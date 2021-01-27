Замглавы администрации одного из районов Брянской области заподозрили в мошенничестве

ТАСС, 27 января. Следственные органы задержали заместителя главы администрации Навлинского района Брянской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области расследуется уголовное дело по факту совершения должностным лицом пособничества в мошенничестве в особо крупном размере, а также превышения своих полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержали заместителя главы администрации Навлинского района Брянской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в феврале 2015 года, занимая должность главы Бяковской сельской администрации Навлинского района Брянской области, выдал местному жителю выписку из похозяйственной книги сельского поселения, содержащую ложные сведения. Воспользовавшись документом, местный житель оформил в собственность жилище, принадлежащее другим лицам. "Должностное лицо задержали, ему предъявили обвинение, по ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи принимают меры к аресту имущества обвиняемого для обеспечения возмещения вреда потерпевшим", - уточняется в сообщении.

Преступление выявили оперативные сотрудники МВД и ФСБ Брянской области. Расследование уголовного дела продолжается.