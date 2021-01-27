СК возбудил 21 уголовное дело после несанкционированных митингов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следователи возбудили 21 уголовное дело и проводят шесть доследственных проверок после несанкционированных акций в субботу в России. Как сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следствие продолжает устанавливать участников митингов.

"Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводятся шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны, - сообщила Петренко. - Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством РФ".

Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 человек, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение.

Ранее родители опубликовали в интернете объединенные обращения, сообщая о вовлечении детей в незаконные мероприятия. По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. Также следователи увидели в ряде регионов в соцсетях призывы к массовым беспорядкам. В частности, в Новосибирске задержан 20-летний местный житель по обвинению в преступлении по ч. 3 ст. 212 УК РФ. Следствие считает, что он сообщил в соцсетях о наличии "коктейлей Молотова", а также предложил вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении сотрудников полиции. "В ходе расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти. По аналогичной статье следователями расследуются уголовные дела в Республике Татарстан и Ростовской области", - сказала представитель СК.

Дела о нападениях на правоохранителей

В Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях следствие возбудило уголовное дело еще по трем статьям (318, 213, 167 УК РФ) по фактам нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества. Например, в Москве на Сретенском бульваре избили сотрудника Росгвардии, другим правоохранителям распылили в глаза слезоточивый газ.

На Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Еще один инцидент произошел в Большом Афанасьевском переулке, где водитель машины задел бампером сотрудника полиции, который пытался задержать участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Людмилу Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы. Девушки в этот момент были в машине.

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади обвиняемый во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД сильно ударил его кулаком в лицо, от чего полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, нападавший ударил еще одного полицейского, который попытался его задержать. Аналогичный факт установлен и в Калуге. В Липецке и Владимире установлены два человека, распылившие содержимое газовых баллончиков в лицо сотрудникам полиции.