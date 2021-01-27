Блогер Лакеев признал вину по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве 23 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Видеоблогер Константин Лакеев, задержанный по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января, раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции. Об этом говорится в видеоролике, который опубликовал Следственный комитет.

"Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится", - сказал задержанный. Лакеев рассказал, что закидал машину снегом и несколько раз пнул ее, в чем "очень раскаивается и сожалеет".

Ранее источник ТАСС сообщил, что следствие будет настаивать на аресте блогера.

Лакеев имеет более 810 тыс. подписчиков своего канала в TikTok. Вместе с ним были доставлены в полицию более 10 видеоблогеров, которые также могли участвовать в несогласованной акции.

23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Они также распылили в лицо водителю газовый баллончик. В результате у мужчины был поврежден глаз. По факту нападения на машину было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.

Несанкционированные акции прошли в разных регионах страны 23 января, несмотря не неоднократные предупреждения МВД и Генпрокуратуры об ответственности за участие в них.