Полиция проверяет данные о хищении $550 тыс., вложенных в ПО биржи криптовалют в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после поступления информации о похищении 550 тыс. долларов, вложенных генеральным директором одной из московских компаний в разработку программного обеспечения для размещения в интернете сети электронной биржи криптовалют. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"26 января в полицию поступило заявление от генерального директора одной из столичных компаний. Мужчина сообщил, что в марте 2018 года согласился профинансировать разработку программного обеспечения и последующее размещение в интернет сети электронной биржи криптовалют. В апреле того же года в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте он передал главе компании разработчика, сделавшего предложение, 250 тыс. долларов, а в последующие девять месяцев на неоднократных встречах - еще 300 тыс. долларов", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, как отметил источник, разработанное программное обеспечение на сумму 550 тыс. долларов размещено в интернете. При этом права на данный продукт принадлежат иностранной компании, конечным бенефициаром которой является гендиректор компании-разработчика, на связь с заявителем он не выходит. "По данному факту начата проверка, обстоятельства устанавливаются", - добавил собеседник агентства.