СК возбудил дело по факту расстрелов немецкими оккупантами жителей Кубани в 1942-43 годах

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае после рассекречивания материалов УФСБ по региону возбудили уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей в ходе оккупации в годы Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел управления СК РФ по краю с использованием архивных материалов управления ФСБ России по краю возбуждено уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края в ходе оккупации в 1942–1943 гг. (ст. 357 УК РФ). В период с августа 1942 года по октябрь 1943 года в ходе оккупации немецкие захватчики при содействии пособников зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что получены сведения о том, что в годы Великой Отечественной войны в Краснодаре расстреляно, сожжено и умерщвлено в газовых камерах не менее 13 тыс. человек, в Новороссийске - не менее 7 тыс., в Армавире - не менее 6,7 тыс., в станице Абинской - более 2 тыс., в Темрюке — более одной тыс. человек. Одним из эпизодов является расстрел 207 мирных жителей поселка Михизеева Поляна Мостовского района, населенный пункт был сожжен. Также в 1943 году на хуторе Второй Западный Крымского района были расстреляны и сожжены 137 мирных граждан, среди которых не менее 28 детей, установлен факт расстрела более 80 мирных жителей станицы Тамани Темрюкского района в 1943 году.

@Также установлен факт изъятия у родителей 40 детей в станице Гостагаевской, которых отправили в сентябре 1943 года в военный госпиталь Темрюкского района, где находились раненые немецкие офицеры, из детей выкачали кровь, после чего тела вывезли для захоронения. В районе села Новомихайловского Гулькевичского района шли кровопролитные бои за переправу через реку Кубань, при защите которой полегло более 400 красноармейцев, в том числе совсем юные курсанты. Так, по подозрению в помощи партизанам фашистами расстреляна учительница местной школы и двое ее малолетних детей. От рук оккупантов гибли мирные жители только за то, что являлись родителями советских солдат, а всего же в Гулькевичском районе расстреляно более 150 человек", - добавили в краевом следственном управлении, уточнив, что целью расследования дела является установление конкретных лиц и их пособников, причастных к убийствам мирного населения.