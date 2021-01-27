МВД возбудило уголовные дела после несанкционированных акций в России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полиция возбудила ряд уголовных дел после несанкционированных акций на территории России, которые прошли 23 января, в том числе за нарушение санитарных норм, связанных с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В период с 18 января по 23 января в сети Интернет и мессенджерах были размещены призывы к участию в несанкционированных акциях в регионах РФ, несмотря на введенные санитарно-эпидемиологические меры. 23 января на территории ряда субъектов прошли несогласованные публичные мероприятия, сопровождавшиеся массовым выходом граждан на проезжие части городских дорог общего пользования, совершением иных преступлений и правонарушений. По данным фактам сотрудниками полиции были инициированы проверки, по результатам которых уже приняты процессуальные решения, в том числе возбуждены уголовные дела", - сказала она.

По словам Волк, 24 января следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, участвовавших в несогласованной акции, по статье 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения"). "В ходе предварительного расследования установлено, что под руководством организаторов мероприятия они осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы, в том числе на улицах Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Цветном бульваре и других", - подчеркнула Волк.

Петербург и другие города

Она также отметила, что аналогичное уголовное дело возбуждено 23 января следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. Люди вышли на проезжую часть улицы Малой Морской, тем самым препятствуя движению автомобилей и вынуждая водителей применять экстренное торможение. Передвигаясь в толпе, участники акции создали реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности окружающих. Также по этой же статье следственным управлением УМВД России по Владивостоку возбуждено уголовное дело. Группа людей через Интернет организовала на центральной площади Владивостока сбор граждан, которые заблокировали движение по улицам Светланской, Алеутской, Семеновской и по Океанскому проспекту. Своими действиями они создали препятствия функционированию городского транспорта, в частности, затруднили своевременное оказание скорой медицинской помощи жителям города. Также уголовное дело по статье 267.1 УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств") возбуждено в Ижевске, где был выявлен факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершенный из хулиганских побуждений.

"Кроме того, установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом данного заболевания", - сказала Волк. Она подчеркнула, что 23 января столичной полицией возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). "Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Предварительное расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все участники преступлений", - заключила Волк.