Жителя Оренбуржья приговорили почти к двум годам исправительных работ за убийство котят

ОРЕНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Суд в Оренбургской области приговорил мужчину, выбросившего с четвертого этажа троих котят, к исправительным работам и штрафу за жестокое обращение с животными. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Домбаровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое, из хулиганских побуждений обращение с животными, повлекшее их гибель") <…> Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил живодера к наказанию в виде одного года восьми месяцев исправительных работ с удержанием 8% заработка в доход государства, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей", - сказано в распространенном сообщении.

По данным надзорного ведомства, мужчина выбросил с четвертого этажа троих десятидневных котят после ссоры с женой. Животные получили травмы и погибли, отмечается в сообщении. В прокуратуре уточнили, что приговор суда в законную силу не вступил.