Сын бывшего вице-губернатора Брянской области приговорен к 6,5 года колонии по делу о ДТП

ТАСС, 27 января. Советский районный суд Брянска на заседании в среду признал виновным Максима Резунова, сына бывшего вице-губернатора Брянской области, в совершении ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб один человек. Он приговорен к 6,5 года заключения в колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня Максим Резунов выступил с последним словом. Суд приговорил его к 6,5 года заключения, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также он на 2,5 года лишен права управления транспортными средствами", - сказал собеседник агентства.

Резунов признан виновным по п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения").

В ночь на 18 сентября 2020 года Volkswagen, за рулем которого был Максим Резунов, врезался в стоящий впереди автомобиль Toyota Will, который от удара отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Will с диагнозом "внутричерепная гематома, ушиб головного мозга" был госпитализирован и позже умер в больнице. Пассажирка автомобиля Mitsubishi с переломом носа была отпущена на амбулаторное лечение.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело, которое затем было передано для дальнейшего расследования в СК. 21 сентября вице-губернатор Брянской области Александр Резунов принял решение уйти в отставку. Весь период следствия Максим Резунов находился под домашним арестом, в конце ноября прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его для рассмотрения в суд.