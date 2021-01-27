В Астраханской области возбудили дело о халатности после нападения стаи собак на детей

АСТРАХАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности администрации города Знаменска Астраханской области при обращении с безнадзорными животными. Дело возбуждено по результатам прокурорский проверки после того, как стая собак напала на двух детей на улице, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Астраханской области Юлия Свитина.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности при проведении мероприятий по защите населения. Прокуратурой Знаменска проведена проверка деятельности администрации ЗАТО Знаменск Астраханской области на предмет исполнения полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", - сообщила собеседник агентства, уточнив, что проверка была проведена в связи с нападением собак, в том числе на детей.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники администрации Знаменска не организовали должным образом мероприятия по ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию. Также не была организована защита населения от болезней, общих как для человека, так и для животного.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, с 2019 года на территории муниципалитета более 200 человек пострадали от укусов безнадзорных животных.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по Астраханской области, в адрес администрации Знаменска неоднократно поступали представления и информация правоохранительных и контролирующих органов, а также обращения граждан о принятии мер в отношении бездомных собак, которые сбивались в стаи и нападали на людей.

"В 2019 году в Знаменске зарегистрировано 89 случаев нападения бездомных собак на граждан, в 2020 году - 96 случаев. В настоящее время за 2021 год установлено 25 аналогичных фактов, повлекших обращения жителей города в медицинские учреждения за соответствующей помощью", - уточнили в пресс-службе.