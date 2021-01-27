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В Казани мать ученика военно-патриотической школы обвинила воспитателя в избиении сына

При подтверждении информации в отношении виновных примут меры прокурорского реагирования

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура Кировского района Казани начала проверку информации об избиении воспитанника местного учебного заведения офицером-воспитателем. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Прокуратура Кировского района Казани проводит проверку информации о насилии в отношении ребенка в военно-патриотическом образовательном центре - школы номер 67", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, мать одного из воспитанников военно-патриотического образовательного центра пожаловалась в социальных сетях, что ее ребенка избил офицер-воспитатель. 

При подтверждении информации в отношении виновных примут меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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