Следствие предлагало бизнесмену Быкову досудебное соглашение по делу об убийстве

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Следствие предлагало красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, являющемуся фигурантом нескольких уголовных дел, заключить досудебное соглашение по делу об организации убийства двух человек в 1994 году, но он отказался. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила адвокат предпринимателя Мария Серновец.

"Следователь предложил Анатолию Петровичу (Быкову) ознакомиться с нормами уголовно-процессуального законодательства, которые разъясняют, какие преференции получают сотрудничающие со следствием и подписавшие досудебное соглашение. Он [следователь] сказал, что мы предоставляем вам, Анатолий Петрович, выбор. Если вы подписываете соглашение о досудебном сотрудничестве по делу Наумова и Войтенко и признаете себя виновным, дело прекращается в связи с истечением срока давности", - сказала адвокат. Она добавила, что Быков отказался от заключения такого соглашения и признания своей вины.

По словам защитника, такое предложение было озвучено еще на этапе расследования уголовного дела. В настоящий момент дело об организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко поступило в Свердловский районный суд Красноярска.

По версии следствия, в 1994 году у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Наумова произошел конфликт с бизнесменом в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов от совместной деятельности. В том же году перед автомобилем Быкова произошел взрыв. Он посчитал, что это сделали конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Войтенко, тогда он решил их убить. Совершение преступления было поручено Владимиру Татаренкову и членам его банды. 24 июля 1994 года Науменко и Войтенко были застрелены киллерами группировки Татаренкова - Сергеем Бакуровым и Владимиром Чучковым.

Позднее Бакуров был задержан и приговорен за это убийство к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Также к 13 годам лишения свободы был приговорен Татаренков, он уже отбыл наказание за это преступление.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня он был задержан по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова, совершенном в январе 2005 года. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.