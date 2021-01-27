Полиция проверяет информацию о взломе почты зампреда Белгородской областной думы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции Белгорода начали проверку по сообщению о взломе электронной почты заместителя председателя Белгородской областной думы Натальи Полуяновой, от имени которой в мэрию Белгорода поступила заявка на проведение митинга 31 января. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель ГУ МВД по Белгородской области Алексей Гончарук.

"Проверка по данному факту проводится", - сказал Гончарук.

Как пояснила ТАСС руководитель пресс-службы администрации Белгорода Анна Радченко, на почту в мэрию пришло письмо с электронного адреса заместителя председателя Белгородской областной думы и секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Натальи Полуяновой. В письме была заявка от имени Полуяновой на проведение митинга 31 января с предполагаемым участием 2 тыс. человек.

В беседе с корреспондентом ТАСС Полуянова заявила, что ее почту взломали, к заявке на митинг она не имеет отношения. "От меня лично ничего не было направлено, я опровергла в соцсетях тот документ, который случайным образом оказался на электронной почте в администрации города Белгорода. Это полностью фейк, мы никак не ассоциируем письмо с деятельностью партии "Единая Россия", мы ведем свою работу и ни в коем случае себе такие вещи не позволяем. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура", - сказала она.