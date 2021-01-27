Мэра Турина приговорили к полутора годам тюрьмы из-за давки на площади города в 2017 году

РИМ, 27 января. /ТАСС/. Мэр Турина Кьяра Аппендино приговорена к году и шести месяцам тюремного заключения по факту давки, возникшей в результате паники на центральной площади города Сан-Карло во время коллективного просмотра финального матча Лиги чемпионов на больших экранах с участием "Ювентуса" в 2017 году. Как сообщает в среду газета la Repubblica, градоначальник и еще несколько осужденных чиновников мэрии и организаторов мероприятия признаны виновными в непредумышленных убийствах и нанесении физических увечий.

Инцидент произошел 3 июня 2017 года, когда на площади на коллективный просмотр эфира матча между "Ювентусом" и "Реалом" собрались несколько тысяч человек. В результате давки, возникшей вследствие паники, вызванной группой грабителей, распыливших перцовый спрей, пострадали 1,6 тыс. человек, две женщины впоследствии умерли. В мае 2019 года итальянский суд приговорил к тюремному заключению сроком до 10 с половиной лет четырех человек марокканского происхождения, которые входили в группу злоумышленников.

Как корреспонденту ТАСС пояснил юрист, приговоры к срокам менее двух лет обычно подлежат отсрочкам отбывания. Кроме того, Аппендино имеет право подать апелляцию на решение суда первичной инстанции. Ее вина заключается, по утверждению обвинения, в плохой организации массового мероприятия, которое привело к трагедии.

С момента избрания мэром Турина в 2016 году Аппендино, представлявшая "Движение "5 звезд", уже была фигурантом разных расследований, которые закончились судебным процессом. Она была оправдана по большинству статей обвинения в административных нарушениях и превышении должностных полномочий, однако получила приговор в первичной инстанции в виде шести месяцев за предоставление ложных данных. В результате она не подала в отставку с поста мэра, но вышла из партии, как предписывает судимым устав "Движения". В октябре этого года Аппендино также заявила, что не намерена больше баллотироваться в мэры после истечения ее мандата в 2021 году.