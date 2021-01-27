Суд ограничил Михаилу Меню срок ознакомления с делом до 1 февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы ограничил бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвиняемого в растрате 700 млн рублей, в сроках ознакомления с материалами дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Дело в отношении Михаила Меня.

Дело в отношении Михаила Меня. Главное

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"Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя. Меню установлен срок ознакомления с материалами уголовного дела до 1 февраля", - сказала представитель суда.

Защита Меня выступала против ограничения в сроках ознакомления с материалами, отметив, что адвокаты и их подзащитный успели ознакомиться с 82 томами дела из 112.

По словам адвоката, срок давности по уголовному делу истекает в апреле.