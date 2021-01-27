СК назвал окончательную причину обрушения СКК в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту обрушения здания спортивно-концертного комплекса (СКК) в Санкт-Петербурге и гибели рабочего. Как сообщили в СК РФ, следователи считают причиной инцидента грубые нарушения подрядчика при проведении работ по демонтажу здания, а обвинение предъявили сотрудникам компании-подрядчика.

"По данным следствия, комплекс работ по демонтажу здания производился подрядной организацией без принятия мер по предотвращению его самопроизвольного обрушения и с грубыми нарушениями строительных норм и правил охраны труда", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК отметили, что обвиняемыми по уголовному делу по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека") стали три человека. "Указанные нарушения допущены руководителем организации-подрядчика ООО "Техснаб" Сергеем Акименко и производителями работ Николаем Ивановым и Дмитрием Смирновым. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемые признали", - отметили в СК.

В настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. В нем проходили крупные спортивные состязания и концерты. В начале 2020 года здание было разобрано, при демонтаже крыши произошло обрушение конструкций, в результате чего погиб рабочий. На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей. Завершить работы по строительству нового комплекса планируется в мае 2023 года для проведения чемпионата мира по хоккею в том же году.