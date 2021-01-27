Суд арестовал второго обвиняемого в нападении на правоохранителя на акции в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал Тимура Салихова, второго обвиняемого по статье о применении насилия к сотруднику правоохранительного органа в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салихова Тимура Мамедовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ, сроком до 24 марта 2021 года", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что Салихов признал вину.

Следствие полагает, что 23 января на Страстном бульваре Салихов во время участия в несанкционированном митинге несколько раз ударил бойца ОМОН в голову и туловище.

Ранее сообщалось, что за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января в Москве был арестован Евгений Есенов, он признал вину и в ходе допроса дал признательные показания. Пресненский суд Москвы во вторник арестовал Есенова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

В Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.