Суд избрал запрет определенных действий обвиняемому в нападении на правоохранителей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы избрал запрет определенных действий в отношении Александра Мучаева - третьего обвиняемого по статье о применении насилия к сотруднику правоохранительного органа в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Мучаева Александра Баатровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти" - прим. ТАСС), сроком до 24 марта 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее суд арестовал двух фигурантов уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованной акции 23 января.

Как сообщил ТАСС источник близкий к следствию, Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились две участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина бампером задела одного из них.