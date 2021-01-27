Reuters: эвакуация на заводе в Уэльсе не повлияла на производство вакцины

ТАСС, 27 января. Эвакуация на предприятии по производству вакцины от коронавируса в городе Рексем (Уэльс) не повлияла на график выпуска препаратов компании AstraZeneca. Как сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на владельца завода компанию Wockhardt UK, полиция провела проверку обнаруженного ранее подозрительного предмета и заявила, что угрозы нет.

"Мы можем подтвердить, что проверка подозрительного предмета, полученного сегодня, завершена. В связи с тем, что безопасность персонала - наш основной приоритет, производство было временно приостановлено", - указано в сообщении. Отмечается, что полицейские "обезопасили" подозрительный пакет, после чего сотрудники вновь приступили к производству.

"Временная приостановка никак не отразилась на нашем графике выпуска", - заверили в компании.

Wockhardt UK - подразделение индийской фармацевтической компании Wockhardt. Как отмечает Reuters, на предприятии Wockhardt UK производится вакцина от коронавируса компании AstraZeneca.