В Ростове-на-Дону уволили полицейского, допустившего ДТП с погибшими

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Полицейский полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Ростову-на-Дону уволен после смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.

"<...> Была проведена служебная проверка по факту совершения ДТП, которое произошло в ночь с 11 на 12 января. По результатам данной проверки за допущенное нарушение служебной дисциплины принято решение об увольнении сотрудника полиции", - сообщили в пресс-службе.

ДТП с участием двух автомобилей произошло ночью 12 января на Восточном шоссе в Ростове-на-Дону. Сотрудник полиции за рулем автомобиля Honda Civic выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Rapid. В результате аварии пассажир автомобиля Honda и водитель автомобиля Skoda умерли от полученных травм. Сотрудник полиции и второй пассажир его автомобиля с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

После ДТП следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").