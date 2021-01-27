В Ленобласти произошло ДТП с участием четырех грузовиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе А-114 в Ленинградской области временно перекрыли из-за ДТП с четырьмя грузовыми автомобилями, сообщили в среду в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"В связи с ДТП на 386 км движение на федеральной дороге А-114 в Ленинградской области временно перекрыто. Организован объезд через пос. Совхозный, н. п. Самойлово", - говорится в сообщении.

По данным организации, в ДТП участвовало четыре грузовых автомобиля, погиб водитель цистерны и пострадал еще один человек. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи, подрядная организация. Как отметили в учреждении, претензий к дорожным службам нет.