Блогеру Лакееву предъявили обвинения по двум статьям УК РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Видеоблогеру Константину Лакееву, задержанному по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января, предъявлено обвинение. Как уточнила ТАСС адвокат Татьяна Окушко, ее подзащитному предъявлено обвинение в хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Ранее сообщалось, что блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции. "Константину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала защитник. По словам адвоката, блогера оставляют на ночь в ИВС, а завтра следствие планирует просить его ареста в Пресненском суде Москвы.

Санкции по инкриминируемым блогеру статьям предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти и до семи лет соответственно.

Лакеев имеет более 810 тыс. подписчиков своего канала в TikTok. Вместе с ним были доставлены в полицию более 10 видеоблогеров, которые также могли участвовать в несогласованной акции.

23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Они также распылили в лицо водителю газовый баллончик. В результате у мужчины был поврежден глаз. По факту нападения на машину было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.

Несанкционированные акции прошли в разных регионах страны 23 января, несмотря не неоднократные предупреждения МВД и Генпрокуратуры об ответственности за участие в них.