Суд в Петербурге арестовал адвоката из КНР, задержанного по делу о похищении людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге арестовал адвоката из Китая Хуэя Вана, который был задержан во вторник по делу о похищении людей и разбое, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката Балтийской коллегии адвокатов Хуэя Вана", - говорится в сообщении.

Под стражу Вана заключили до 20 марта, вину он не признал. Вана обвиняют по статьям о похищении людей и разбое.

Во вторник в главке МВД по городу и Ленинградской области сообщали, что в Санкт-Петербурге были задержаны пять граждан из Азии, в том числе адвокат по делу о похищении трех иностранных студентов осенью 2020 года. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что все задержанные являются гражданами Китая.

Следователи считают, что осенью прошлого года они похитили в Санкт-Петербурге трех иностранных студентов, отвезли их в ресторан, избили и требовали возврата несуществующего долга на сумму более 1 млн рублей.

В полиции также сообщали, что задержанные могут быть причастны к организованной группе из порядка 20 человек, которая занималась незаконным оборотом оружия, наркотиков, похищениями людей и другими преступлениями в Санкт-Петербурге.