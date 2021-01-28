Мособлсуд рассмотрит жалобу на продление срока задержания Навального

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мособлсуд 28 января рассмотрит жалобу адвокатов Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля. Заседание назначено на 14:00 мск.

Будет ли допущена пресса на данное заседание Мособлсуда пока неизвестно. Как заявили ТАСС в пресс-службе учреждения, решения по данному вопросу еще не принято.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. На следующий день Химкинский суд Подмосковья продлил срок его задержания до 15 февраля для обеспечения его явки на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены наказания в виде 3,5 года лишения свободы условно на реальное в рамках уголовного дела "Ив Роше".

Однако адвокаты Навального обжаловали решение о продлении срока его задержания. Они усмотрели нарушение состязательности в процессе, который проходил в здании полиции без предварительного уведомления сторон и в обстановке, препятствующей объективному ходу процесса. Защита также высказывала опасения за жизнь и здоровье Навального, так как он находится в СИЗО в распоряжении властей РФ, которые ранее обвинял в покушении на свою жизнь. На основании этих доводов защита просит областной суд освободить Навального, а жалобу рассмотреть в его присутствии.

Позиция прокуратуры

Прокуратура считает его задержание на 30 суток законным и обоснованным. Это следует из текста возражений прокуратуры, представленных для рассмотрения в Мособлсуде и опубликованных адвокатом Навального Вадимом Кобзевым.

"Прошу постановление Химкинского городского суда Московской области от 18 января о продлении срока задержания Навального А. А. до 30 суток, то есть до 15 февраля, оставить без изменения", - говорится в документе за подписью заместителя прокурора Химок. Прокурор отмечает в возражениях на жалобу защиты Навального, что рассмотрение ходатайства прошло в выездном заседании в соответствии с законом, а права Навального не были нарушены.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок на пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене ему условного наказания на реальное.