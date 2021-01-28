Сотрудницу ФБК Соболь задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемических правил

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следователи задержали на 48 часов сотрудницу ФБК Любовь Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"После ночного допроса, необходимость ведения которого в позднее время суток как минимум сомнительна, моя подзащитная Соболь стала подозреваемой по уголовному делу по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Ее задержали на 48 часов и отправили в ИВС", - сказал он. По словам Воронина, пока неизвестно, какую Соболь будут избирать меру пресечения. "Избрать содержание под стражей по этой статье невозможно в принципе, так что посмотрим, что будет дальше", - отметил Воронин.

Адвокат напомнил, что ранее в квартире его подзащитной был проведен обыск. "В рамках него была изъята аппаратура, флешки, жесткие диски компьютеров и телефоны", - отметил он.

Ранее на 48 часов по подозрению в том же преступлении был задержан брат Алексея Навального Олег. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом.

Дела по ст. 236 УК РФ после акции 23 января возбудили в связи с тем, что в ней участвовали люди, заразившиеся коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.