СК возбудил уголовное дело после смерти работника горнорудной компании Колымы

ТАСС, 28 января. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух работников золотодобывающего предприятия в Магаданской области. Они обвиняются в пренебрежении правилами безопасности, в результате чего погиб человек, говорится в четверг в релизе пресс-службы следственного управления СК РФ по Магаданской области.

"[Работники] подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что при производстве работ по добыче россыпного золота в Ягоднинском районе на моториста промывочного прибора ООО "Оротуканская горная компания" наехал погрузчик. Моторист получил травмы и умер от них в Магаданской областной больнице. По версии следствия, трагедия произошла в результате нарушения правил безопасности при ведении работ начальником части в промышленности. Он и водитель погрузчика знали о неисправности тормозной системы транспортного средства и о существующем запрете к ее эксплуатации.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся допросы свидетелей и подозреваемых.