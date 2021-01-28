В Перми на пороховом заводе произошел пожар

ТАСС, 28 января. Пожар произошел на пороховом заводе в Перми, возгорание ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Пожар произошел на пороховом заводе. Площадь - 50 кв. м", - сказала собеседница агентства.

На сайте ведомства уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 08:30 (06:30 мск). Ликвидация возгорания объявлена в 09:22 (07:20 мск), угрозы жизни и здоровью населения нет. В тушении пожара были задействованы 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 61 человек и 12 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, в результате пожара пострадали три человека. "По предварительным данным, в происшествии пострадало три человека (все - мужчины). В данный момент они госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в ведомстве.

В связи с инцидентом на пороховом заводе на месте работает дежурная бригада скорой медицинской помощи, уточнили в пресс-службе. Обстоятельства происшествия уточняются.

Федеральное казенное предприятие "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ. В настоящее время на предприятии реализуется федеральная целевая программа "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы", происходит техническое перевооружение и мероприятия по импортозамещению, говорится на сайте завода.