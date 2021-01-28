Адвокаты срочника Шамсутдинова обжаловали приговор по делу о стрельбе в воинской части

ТАСС, 28 января. Адвокаты направили апелляционную жалобу на приговор Второго Восточного окружного военного суда по делу Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Равиль Тугушев.

Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

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"Да, это так, мы подали жалобу", - сказал собеседник агентства.

21 января военный суд приговорил рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как заявил сам Шамсутдинов, на преступление его подтолкнули неуставные отношения - солдата в карауле заставляли убираться в туалете, угрожая насилием. Психиатрическая экспертиза установила, что срочник отдавал отчет своим действиям. Присяжные заседатели признали рядового виновным, но заслуживающим снисхождения. Гособвинитель просил назначить Шамсутдинову 25 лет лишения свободы, родственники погибших требовали 28 млн рублей компенсации.