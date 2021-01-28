В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 3,9

ТАСС, 28 января. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в четверг в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 04:10 (22:10 мск среды). Эпицентр находился в Краснокаменском районе восточнее озера Байкал.

Толчки интенсивностью от 2 баллов зафиксированы в 31 населенном пункте региона, при этом в 13 населенных пунктах они достигали 4-5 баллов. В городе Краснокаменске, в 38 км от эпицентра, ощущались толчки 3-4 балла. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Магнитуда землетрясения - это величина, характеризующая энергию, выделившуюся при сейсмическом событии. Ее часто путают со шкалой оценки интенсивности землетрясения в баллах (по 12-балльной системе), которая основана на воздействии подземного толчка на людей, предметы, строения и природные объекты).