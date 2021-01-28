Главу профсоюза "Альянс врачей" Васильеву задержали по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следователи МВД задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву в качестве подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай.

"Васильева стала подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Следователи приняли решение задержать ее на 48 часов", - сказал защитник. По его словам, позже его подзащитной изберут меру пресечения. "Вероятно, это будет подписка о невыезде", - отметил Джулай.

Ранее на 48 часов по подозрению в том же преступлении были задержаны брат Алексея Навального Олег, сотрудница ФБК Любовь Соболь, а также участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом.

Дела по ст. 236 УК РФ после акции 23 января возбудили в связи с тем, что в ней участвовали люди, заразившиеся коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, были задержаны порядка 600 человек.