Американца приговорили к девяти годам тюрьмы за угрозы расправы с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Житель штата Коннектикут приговорен судом к более чем девяти годам лишения свободы за угрозы физической расправы с Дональдом Трампом, который на тот момент был президентом США. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте федерального прокурора Коннектикута Джона Дарэма.

53-летний Гэри Джозеф Гравелл 6 января текущего года признал себя виновным по семи пунктам обвинения, в том числе в "угрозах расправы с действующим президентом США", с которыми он выступил в 2018 году.

Американец летом 2013 года был приговорен судом к 70 месяцам лишения свободы за отправление серии писем с угрозами и вышел на свободу в 2015 году. Через три года Гравелл, нарушив правила надзорного режима, по почте, электронной почте и телефону угрожал причинить вред людям и взорвать объекты недвижимости в штатах Коннектикут, Вермонт и Вашингтон. Подобные угрозы были адресованы Трампу, судьям, сотрудникам исправительных учреждений, а также администрациям международного аэропорта Вермонта, федеральной тюрьмы в Вашингтоне, кредитной организации в Бристоле (штат Коннектикут) и религиозных учреждений в том же штате.

Согласно сообщению, Гравелл в том числе рассылал письма с безвредным белым порошком, утверждая, что это споры сибирской язвы.

Американец находится под стражей с момента своего ареста в сентябре 2018 года. Экспертиза признала Гравелла вменяемым, несмотря на то, что он страдает психическими расстройствами. Пока не определено, будет ли он отбывать наказание в тюрьме или в тюремной больнице.