Под Псковом задержали уроженца Чечни за драку с бойцами ОМОН на митинге в Москве

ТАСС, 28 января. Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев задержан в Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в центре Москвы задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев. В настоящее время его доставляют на допрос в ГСУ СК по Москве", - сказал собеседник агентства.

Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденным Следственным комитетом по факту противоправных действий на несанкционированной акции в Москве.