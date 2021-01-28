Четыре человека пострадали в ДТП в Краснодаре

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля в Краснодаре, по предварительным данным, сбил двух пешеходов и столкнулся с другим авто на встречной полосе. В результате аварии травмы получили четыре человека, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе УМВД по городу.

"23-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь по улице Стасова, допустил наезд на двух пешеходов - женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. По факту ДТП проводится административное расследование", - сообщили в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы Артем Коноваленко уточнил ТАСС, что кроме двух пешеходов пострадали оба водителя. Все четверо доставлены в больницу.

В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС добавили, что водитель Hyundai Solaris имеет стаж вождения менее двух лет, то есть относится к категории "молодой водитель". Его машину занесло. В ведомстве напомнили водителям "о необходимости соблюдения спокойной манеры езды", а также попросили "быть более внимательными при проезде пешеходных переходов".