СК возбудил дело против Леонида Волкова за призыв детей к участию в незаконных акциях

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова - соратника Алексея Навального, призывавшего подростков участвовать в незаконных акциях 23 января. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее Главным следственным управлением СК России было возбуждено дело по факту вовлечения через Интернет сторонниками Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. По словам Петренко, в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных "штабов Навального" Волков призывает несовершеннолетних принять участие в незаконных акциях. Главным следственным управлением в отношении Леонида Волкова возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий), добавила она.

Несмотря на отсутствие согласований на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, Волков, как установило следствие, 21 января разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах в Москве и других городах 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников. Петренко уточнила, что Волков разместил ссылки на видеозаписи на своих страницах в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Она добавила, что также устанавливаются иные лица, публиковавшие призывы к подросткам принять участие в несогласованной акции.

Статья 151.2 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.