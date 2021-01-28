Кировская прокуратура внесла представление главе АТП из-за высаженного из автобуса ребенка

КИРОВ, 28 января. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области внесла представление руководителю автотранспортного предприятия из-за инцидента с подростком, которого кондуктор высадил из автобуса в мороз за неоплаченный проезд на дороге Киров - Кирово-Чепецк. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

11 января мальчик пытался оплатить проезд картой, однако оплата не прошла, после чего ребенка высадили из автобуса на трассе. В тот день в Кирове температура воздуха опустилась до минус 22 градусов.

"Оставление 16-летнего подростка на улице в зимний период при отрицательной температуре воздуха могло создавать угрозу его жизни и здоровью. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения Кирово-Чепецким городским прокурором руководителю автотранспортного предприятия представления, результаты рассмотрения которого находятся на контроле органов прокуратуры", - говорится в сообщении.