ФСБ задержала двух жителей Приморья, подозреваемых в убийстве амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Приморского края, которые пытались продать замороженную тушу амурского тигра, сообщает в четверг пресс-служба центра "Амурский тигр", куда труп животного направлен для экспертизы.

"Установлено, что браконьеры застрелили редкого хищника в декабре 2020 года и в конце января текущего года попытались сбыть его замороженную тушу", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ТАСС пока не удалось получить комментарий в региональном управлении ФСБ.

На Дальнем Востоке обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в Международную Красную книгу. Согласно последним данным, в дальневосточных регионах живут 550-580 особей тигра. Это 95% мировой популяции зверя.

Центр "Амурский тигр" - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Центр работает без бюджетного финансирования благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. В его задачи входит оценка состояния экосистем, в которых живет краснокнижный тигр, помощь организациям в его охране и экологическое просвещение.